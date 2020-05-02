В Чехии выявили 55 зараженных коронавирусом за сутки

ПРАГА, 2 мая – РИА Новости. Количество новых больных коронавирусом в Чехии за последние сутки возросло на 55, это почти вдвое меньше, чем за предыдущие сутки (103 случая), сообщила в субботу пресс-служба минздрава республики.
"В течение пятницы в стране зарегистрировано 55 новых случаев заболевания коронавирусом, это самый низкий показатель с понедельника. В четверг число заболевших составило 103 человека", - говорится в сообщении.
Всего по состоянию на утро субботы, в Чехии, начиная с 1 марта, заразились 7740 человек, выздоровели 3378, скончался 241.
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