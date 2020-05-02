Назван способ распознать основной симптом коронавируса

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Врач-отоларинголог высшей категории Владимир Зайцев назвал основной признак заражения коронавирусом.
На начальной стадии заболевание в основном проявляется снижением обоняния, пояснил медик.
"Инфекция коронавируса начинается с того, что человек перестает ощущать комфортно запахи и у него происходит инверсия вкуса, то есть меняются вкусовые ощущения", — рассказал Зайцев в интервью телеканалу "Звезда".
Температура тела при этом может быть нормальной, субфебрильной — в диапазоне 37-37,9 градуса или даже достигать 38,5 градуса. Из-за такого разброса температура не считается первым признаком коронавирусной инфекции и может указывать на наличие других заболеваний при отсутствии специфических симптомов вроде утраты обоняния, пояснил медик.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.