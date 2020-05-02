Назван способ распознать основной симптом коронавируса

Температура тела при этом может быть нормальной, субфебрильной — в диапазоне 37-37,9 градуса или даже достигать 38,5 градуса. Из-за такого разброса температура не считается первым признаком коронавирусной инфекции и может указывать на наличие других заболеваний при отсутствии специфических симптомов вроде утраты обоняния, пояснил медик.