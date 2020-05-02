В Иране за сутки более 800 человек заразились коронавирусом

ТЕГЕРАН, 2 мая – РИА Новости. Чуть более 800 человек заразились коронавирусом за сутки в Иране, что свидетельствует о спаде распространения коронавируса, сообщил официальный представитель минздрава Киануш Джаханпур.
"За прошедшие сутки удалось выявить 802 новых случая заражения коронавирусом по всей стране, что демонстрирует очевидный спад (распространения коронавируса) по сравнению с прошедшими неделями. С учетом этих данных всего зафиксировано 96448 случаев заражения", - сообщил он в эфире телеканала IRINN.
При этом, по его словам, выздоровели 77350 человек, что составляет 79-80% от всех зафиксированных случаев заболевания и ставит, по его словам, Иран на одно и лидирующих мест по проценту поправившихся в мире.
Однако, сообщил Джаханпур, за прошедшие 24 часа также скончались 65 человека, а общее число жертв коронавируса с 19 февраля, когда власти сообщили о COVID-19, достигло 6156.
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