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Распространение нового коронавируса
2020-05-02T13:16
https://ria.ru/20200502/1570891892.html
Мурашко рассказал о плановой медицинской помощи во время пандемии
https://cdn25.img.ria.ru/images/156377/40/1563774028_0:71:3321:1939_1036x0_80_0_0_652153f7d6451512cf9b36f26df68800.jpg
РИА Новости

Мурашко рассказал о плановой медицинской помощи во время пандемии

13:16 02.05.2020
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМинистр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Архивное фото
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 2 мая - РИА Новости. Система здравоохранения РФ вынуждена пока идти по пути отказа от плановой помощи людям, которые не больны коронавирусной инфекцией, той, которую можно отодвинуть.
"Говорить о том, что всё сохранилось так, как прежде, ну, конечно, нельзя. Потому что - раз мы уже перепрофилировали определенную часть коек, понятно, что мы от определенного вида помощи отказались. Мы идем по пути отказа от плановой помощи, той, которую можно отодвинуть" - сказал Мурашко в фильме Наили Аскер-заде "Опасный вирус 4" на "России 1", отвечая на вопрос о том, как в России обстоит ситуация с больными не коронавирусом.
Министр также рассказал о том, как сегодня обстоит ситуация с пневмонией в России.
"Как правило, ситуация в марте-апреле уже всегда сходила на нет. Мы столкнулись с другой ситуацией. Этот период по-прежнему сохраняется, высокой заболеваемости, большое количество поступающих, одновременно в медицинских организациях может находиться там до 40 тысяч сегодня пациентов, у которых идет дифференциальная диагностика, с ковидной пневмонией, с пневмонией другой этиологии, в том числе – вирусной", - сказал Мурашко.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Анна Попова, Сергей Собянин и Михаил Мурашко на совещании по ситуации с коронавирусной инфекцией
2 мая, 12:27Распространение нового коронавируса
Собянин, Попова и Мурашко рассказали о режиме работы во время пандемии
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Михаил МурашкоЗдоровье - Общество
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