Мурашко рассказал о плановой медицинской помощи во время пандемии

"Как правило, ситуация в марте-апреле уже всегда сходила на нет. Мы столкнулись с другой ситуацией. Этот период по-прежнему сохраняется, высокой заболеваемости, большое количество поступающих, одновременно в медицинских организациях может находиться там до 40 тысяч сегодня пациентов, у которых идет дифференциальная диагностика, с ковидной пневмонией, с пневмонией другой этиологии, в том числе – вирусной", - сказал Мурашко.