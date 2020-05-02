Мурашко рассказал о плановой медицинской помощи во время пандемии

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 2 мая - РИА Новости. Система здравоохранения РФ вынуждена пока идти по пути отказа от плановой помощи людям, которые не больны коронавирусной инфекцией, той, которую можно отодвинуть.
"Говорить о том, что всё сохранилось так, как прежде, ну, конечно, нельзя. Потому что - раз мы уже перепрофилировали определенную часть коек, понятно, что мы от определенного вида помощи отказались. Мы идем по пути отказа от плановой помощи, той, которую можно отодвинуть" - сказал Мурашко в фильме Наили Аскер-заде "Опасный вирус 4" на "России 1", отвечая на вопрос о том, как в России обстоит ситуация с больными не коронавирусом.
Министр также рассказал о том, как сегодня обстоит ситуация с пневмонией в России.
"Как правило, ситуация в марте-апреле уже всегда сходила на нет. Мы столкнулись с другой ситуацией. Этот период по-прежнему сохраняется, высокой заболеваемости, большое количество поступающих, одновременно в медицинских организациях может находиться там до 40 тысяч сегодня пациентов, у которых идет дифференциальная диагностика, с ковидной пневмонией, с пневмонией другой этиологии, в том числе – вирусной", - сказал Мурашко.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.