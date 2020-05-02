В Тверской области число случаев COVID-19 превысило 600

ВОРОНЕЖ, 2 мая - РИА Новости. Число зараженных коронавирусом в Число зараженных коронавирусом в Тверской области за сутки выросло на 46 и составило 610 человек, выздоровели 109 пациентов, сообщает областное правительство.

Ранее оперативный штаб по борьбе с COVID-19 заявил, что за последние сутки в России зафиксированы 9623 новых случаев заражения, в том числе 46 - в Тверской области.

"Все зараженные изолированы и находятся под постоянным медицинским наблюдением. Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус", - говорится в сообщении.

В области за последние сутки прошли тестирование на коронавирус 539 человек.

"Всего на настоящее время в регионе подтверждено 610 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, 109 заболевших выздоровели и выписаны из больницы, 498 зараженных изолированы", - говорится в сообщении.

Три человека с подтвержденным коронавирусом скончались.