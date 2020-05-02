В Тульской области число случаев заболевания COVID-19 достигло 1135

ВОРОНЕЖ, 2 мая - РИА Новости. Число подтвержденных случаев коронавирусной инфекции в Число подтвержденных случаев коронавирусной инфекции в Тульской области выросло до 1135, выздоровели 116 человек, сообщает областное правительство.

Ранее оперативный штаб по борьбе с COVID-19 заявил, что за последние сутки в России зафиксированы 9623 новых случая заражения, в том числе 88 - в Тульской области.

"Инфекция подтверждена у жителей Тулы, Донского, Богородицкого, Веневского, Ефремовского, Заокского, Кимовского, Киреевского, Куркинского, Новомосковского, Одоевского, Тепло-Огаревского, Узловского, Чернского, Щекинского и Ясногорского районов. Из них 19 человек работают в столичном регионе, восемь человек контактировали с прибывшими оттуда, остальные контактировали с заболевшими ранее", - говорится в сообщении.

Семь жителей Тулы, Донского и Тепло-Огаревского района, в том числе три ребенка, выздоровели после COVID-19.

"Двое пациентов были выписаны из больницы, остальные проходили лечение на дому под медицинским наблюдением", - информируют областные власти.

Таким образом, в Тульской области заболевание подтверждено у 1135 человек, 116 выздоровели. Умерли семь пациентов с подтвержденным COVID-19, среди них подросток 17 лет и врач-терапевт. Кроме того, 93-летняя женщина, прошедшая курс лечения от коронавируса и готовившаяся к выписке, скончалась от хронического заболевания.