Доктор Мясников напомнил о вирусе, убивающем миллион человек в год

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Главврач московской городской больницы № 71 Александр Мясников напомнил о вирусе, который убивает миллион человек в год.
По его словам, речь идет о вирусе иммунодефицита человека (ВИЧ), которым ежегодно заражаются 1,7 миллиона человек.
"Вирус, перекинувшийся от животных к человеку, в считанные месяцы поразил 65 миллионов человек", — написал Мясников в телеграм-канале.
Врач также отметил, что от ВИЧ до сих пор не создана вакцина. Кроме того, от недуга невозможно окончательно излечиться.
Пандемия COVID-19 охватила большинство стран мира. По данным ВОЗ, вирусом заразились более 3,1 миллиона человек. Из них около 218 тысяч умерли, порядка миллиона вылечились.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.