Доктор Мясников напомнил о вирусе, убивающем миллион человек в год

"Вирус, перекинувшийся от животных к человеку, в считанные месяцы поразил 65 миллионов человек", — написал Мясников в телеграм-канале.

Врач также отметил, что от ВИЧ до сих пор не создана вакцина. Кроме того, от недуга невозможно окончательно излечиться.