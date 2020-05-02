Число зараженных коронавирусом в Ивановской области выросло до 434

ВОРОНЕЖ, 2 мая - РИА Новости. Число жителей Число жителей Ивановской области , у которых диагностировали коронавирус, за сутки выросло на 31 - до 434 человек, выздоровели 85, сообщает областное правительство.

"По состоянию на 2 мая 2020 года на территории Ивановской области официально зарегистрированы 434 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией (за сутки поставлен 31 диагноз). К настоящему моменту в Ивановской области выздоровели 85 пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирус. Сегодня готовятся к выписке с выздоровлением еще три человека", - говорится в сообщении.

Четыре пациента с подтвержденным COVID-19 скончались. Во всех случаях были тяжелые сопутствующие патологии.

С 4 марта в области введено обязательное тестирование на COVID-19 у всех больных пневмонией. Исследование выполнено у 1069 человек. У 11 пациентов с пневмонией подтвержден диагноз COVID-19. Остальные результаты отрицательные.

"С 16 апреля круг тестируемых был расширен за счет пациентов с симптомами ОРВИ. Всего под наблюдением медиков находились 5327 таких пациентов, в этой группе выявлено 87 положительных тестов на коронавирус (12 за последние сутки). У 55 пациентов как осложнение развилась вирусная пневмония. Таким образом, общее количество COVID-положительных пневмоний на сегодняшний день составляет 66 случаев", - сообщают областные власти.