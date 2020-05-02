Число умерших с COVID-19 в Пермском крае достигло 15

"За последние сутки были зафиксированы три смерти, связанные с COVID-19. У 81-летней пациентки были сопутствующие заболевания, у другого пациента 64 лет была пневмония, у еще одной пациентки 47 лет причины смерти будут уточнены после проведения патологоанатомических исследований", — говорится в сообщении.