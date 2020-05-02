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Распространение нового коронавируса
2020-05-02T13:07
https://ria.ru/20200502/1570891636.html
Число умерших с COVID-19 в Пермском крае достигло 15
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/1e/1570820987_0:14:2982:1691_1036x0_80_0_0_85bec2e63b9ccfb0c4c2042dd6e9d8f9.jpg
РИА Новости

Число умерших с COVID-19 в Пермском крае достигло 15

13:07 02.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедик карантинного центра
Медик карантинного центра
© РИА Новости / Илья Питалев
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Медик карантинного центра. Архивное фото
ПЕРМЬ, 2 мая - РИА Новости. Три новых смерти пациентов с COVID-19 зарегистрированы в Пермском крае, двое из скончавшихся страдали от пневмонии и сопутствующего заболевания, причину смерти третьей жительницы определят после вскрытия, сообщается в Telegram-канале региональных властей "Стоп коронавирус. Пермь".
"За последние сутки были зафиксированы три смерти, связанные с COVID-19. У 81-летней пациентки были сопутствующие заболевания, у другого пациента 64 лет была пневмония, у еще одной пациентки 47 лет причины смерти будут уточнены после проведения патологоанатомических исследований", — говорится в сообщении.
По данным министерства здравоохранения Пермского края, в регионе за время эпидемии скончались 15 человек, болевших коронавирусной инфекцией, шесть из них умерли за последние два дня.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Пермский крайПроисшествия
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