Число умерших с COVID-19 в Пермском крае достигло 15

ПЕРМЬ, 2 мая - РИА Новости. Три новых смерти пациентов с COVID-19 зарегистрированы в Пермском крае, двое из скончавшихся страдали от пневмонии и сопутствующего заболевания, причину смерти третьей жительницы определят после вскрытия, сообщается в Telegram-канале региональных властей "Стоп коронавирус. Пермь".
"За последние сутки были зафиксированы три смерти, связанные с COVID-19. У 81-летней пациентки были сопутствующие заболевания, у другого пациента 64 лет была пневмония, у еще одной пациентки 47 лет причины смерти будут уточнены после проведения патологоанатомических исследований", — говорится в сообщении.
По данным министерства здравоохранения Пермского края, в регионе за время эпидемии скончались 15 человек, болевших коронавирусной инфекцией, шесть из них умерли за последние два дня.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.