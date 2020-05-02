Опубликовано видео с появившимся на публике Ким Чен Ыном

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Центральное телевидение КНДР показало видео посещения Ким Чен Ыном церемонии открытия Сунчхонского завода удобрений, которое стало первым за 20 дней публичным появлением северокорейского лидера.
На кадрах Ким Чен Ын разрезает красную ленту в честь окончания строительства и начала работы предприятия. Далее лидер страны осматривает новый завод и общается с чиновниками. Примечательно, что ни на нем, ни на других людях из его окружения нет масок.
Северокорейский лидер не появлялся на публике с 12 апреля. После сообщения южнокорейского издания Daily NK о том, что он проходит курс лечения после операции, в ряде СМИ и социальных сетях стали распространяться слухи об угрозе его здоровью и даже смерти.
В то же время власти Южной Кореи со ссылкой на Сеул отмечали, что глава Северной Кореи жив и здоров.