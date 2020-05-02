Чаще всего доктора инфицируются не на работе, заявил главврач Коммунарки

"Анализ демонстрирует, что чаще доктора инфицируются не на работе. Ну а потому, что, когда ты в тайвике, в костюме в этом белом, когда ты в респираторе, когда у тебя надеты очки, риск инфицироваться, конечно, гораздо меньше, несмотря на то, что ты в близком находишься рабочем контакте с пациентом. Но ты каждый раз обрабатываешь руки, и ты защищен. А вот контакт вне — где наши инфицируются пациенты? Не в больницу же они приезжают за коронавирусом, они инфицируются снаружи, на улице", - сказал Проценко в фильме Наили Аскер-заде "Опасный вирус 4".