Чаще всего доктора инфицируются не на работе, заявил главврач Коммунарки

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 2 мая - РИА Новости. Анализ показал, что чаще доктора инфицируются не на работе, сообщил главврач московской больницы в Коммунарке Денис Проценко.
"Анализ демонстрирует, что чаще доктора инфицируются не на работе. Ну а потому, что, когда ты в тайвике, в костюме в этом белом, когда ты в респираторе, когда у тебя надеты очки, риск инфицироваться, конечно, гораздо меньше, несмотря на то, что ты в близком находишься рабочем контакте с пациентом. Но ты каждый раз обрабатываешь руки, и ты защищен. А вот контакт вне — где наши инфицируются пациенты? Не в больницу же они приезжают за коронавирусом, они инфицируются снаружи, на улице", - сказал Проценко в фильме Наили Аскер-заде "Опасный вирус 4".
Он добавил, что поэтому слоган "Сидите дома, пока мы работаем" - это не просто слоган, а врачебный крик души.
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