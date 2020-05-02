У 66 жителей Татарстана подтвердили коронавирус

КАЗАНЬ, 2 мая - РИА Новости. Коронавирус подтвержден у 66 жителей Татарстана, общее число подтвержденных случаев COVID-19 в республике составило 960, сообщила руководитель пресс-службы президента республики Лилия Галимова.
"В Республике Татарстан сегодня подтверждено 66 новых случаев коронавирусной инфекции: 15 человек госпитализированы, 51 проходят лечение на дому (у них легкая или бессимптомная форма заболевания)", - сказала Галимова.
По словам собеседницы агентства, девять случаев являются завозными, 57 – контакты с ранее заболевшими. В числе заболевших восемь несовершеннолетних (до 18 лет), 25 человек в возрастной группе от 30 до 50 лет, 12 человек – от 50 до 60 лет, два человека – от 80 до 90 лет, один – старше 90. Больше всего заболевших зарегистрировано в Казани – 27 человек, Набережных Челнах и Нижнекамске – по шесть человек. В настоящее время к аппаратам ИВЛ подключены три пациента.
Галимова уточнила, что за весь период в Татарстане зарегистрировано 960 заболевших коронавирусом. За последние сутки выписаны 15 выздоровевших, за весь период излечившихся от COVID-19 в республике 115 человек. Два пациента скончались.
По решению правительства Татарстана с 30 марта для всех жителей республики введен режим самоизоляции, приостановлены межмуниципальные перевозки пассажиров. Передвигаться по улицам могут работники системообразующих предприятий, их поставщиков и подрядчиков, следующие к месту работы, остальным выходить разрешено лишь в ближайшие магазин, аптеку, выбросить мусор, выгулять домашнее животное либо по неотложным целям со специальным смс-пропуском. Ранее был введен запрет на проведение всех мероприятий численностью 20 и более человек, приостановлена деятельность спортивных центров, плавательных бассейнов, фитнес-центров, кинотеатров, ночных клубов, детских игровых комнат, развлекательных организаций. Учеба в школах и вузах ведется дистанционно. В республике приостановлена работа торговых центров, торгово-развлекательных комплексов, розничных рынков.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.