В Липецкой области число заболевших COVID-19 выросло до 481

ВОРОНЕЖ, 2 мая - РИА Новости. Число подтвержденных случаев коронавирусной инфекции в Липецкой области за сутки увеличилось на 35, до 481 пациента, сообщает областная администрация.
"В Липецкой области 35 новых случаев инфицирования COVID-19. Всего за время эпидемии в регионе выявлен 481 случай заражения коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении.
За весь период выздоровели 89 человек, двое скончались.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,1 миллиона случаев заражения, свыше 224 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.