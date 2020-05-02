Число случаев заболевания COVID-19 в Белоруссии превысило 15,8 тысячи

МИНСК, 2 мая - РИА Новости. Число зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в Число зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в Белоруссии за сутки выросло на 911 до 15 828, количество умерших с инфекцией - на 4, до 97 человек, сообщила в субботу пресс-служба минздрава страны.

Накануне ведомство сообщало о 14 917 инфицированных новым коронавирусом и о 93 умерших.

"Зарегистрировано 15 828 человек с положительным тестом на COVID-19, что составляет 8,2% от количества проведенных тестов. Всего проведено 195 тысяч 430 тестов", - говорится в сообщении.

Там отмечается, что "за весь период распространения инфекции на территории страны умерли 97 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией".

Согласно сообщению, в Белоруссии, по данным на 2 мая, выздоровели и выписаны 3117 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,1 миллиона случаев заражения, свыше 224 тысяч человек скончались.