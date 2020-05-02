Нельзя отменять карантин сразу после пика по COVID-19, заявил Мурашко

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 2 мая — РИА Новости. После пика заболеваемости коронавирусом в РФ сразу отменять карантин нельзя, процедура займет определенное время до стабилизации ситуации, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.
"После пика заболеваемости сразу же отменять картин нельзя. Эта процедура все равно будет, займет определенное время до ситуации стабилизации, ну и нужно контролировать еще популяционный иммунитет, когда мы говорим просто – добрались до пика, до какого-то, вышли на плато, то нельзя говорить, что после этого сразу же объявили праздник, или хлопушки, сняли все меры ограничения. Нет", - сказал он в фильме Наили Аскер-заде "Опасный вирус 4".
"Для этого нужно построить целую систему, которая позволит вновь не получить опять подъема заболевания", - добавил он.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.