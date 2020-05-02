В Калининградской области умер седьмой пациент с коронавирусом

КАЛИНИНГРАД, 2 мая - РИА Новости. Седьмой пациент с подтвержденным коронавирусом скончался в Калининградское области за последние сутки, сообщили журналистам в региональном оперативном штабе по контролю за новой коронавирусной инфекцией.
"В Калининградской области за последние сутки объявлено 43 случая коронавирусной инфекции. Общее число случаев составляет 438. Число летальных случаев составило семь, в том числе один за последние сутки. Среди умерших две женщины 35 лет и 70 лет и пять мужчин от 59 до 75 лет", - сообщили в штабе.
По данным оперштаба, среди новых случаев заболевания у 11 пациентов была выявлена пневмония, 13 человек обратились с симптомами ОРВИ, в 19 случаях болезнь протекает бессимптомно, была выявлена при обследовании людей, бывших в контакте с заболевшими. По каждому случаю проводятся противоэпидемические мероприятия, определяется круг контактных лиц для организации медицинского наблюдения.
На 2 мая в Калининградской области на COVID-19 обследовано 19,8 тысячи человек (почти 1,1 тысячи за последние сутки). Выявлено 438 случаев заражения, из них 98 человек выздоровели. Под медицинским наблюдением находятся 1984 человека, в том числе 176 в условиях обсерватора.
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