В Калининградской области умер седьмой пациент с коронавирусом

В Калининградской области умер еще один пациент с подтвержденным COVID-19

В Калининградской области умер еще один пациент с подтвержденным COVID-19

По данным оперштаба, среди новых случаев заболевания у 11 пациентов была выявлена пневмония, 13 человек обратились с симптомами ОРВИ, в 19 случаях болезнь протекает бессимптомно, была выявлена при обследовании людей, бывших в контакте с заболевшими. По каждому случаю проводятся противоэпидемические мероприятия, определяется круг контактных лиц для организации медицинского наблюдения.

На 2 мая в Калининградской области на COVID-19 обследовано 19,8 тысячи человек (почти 1,1 тысячи за последние сутки). Выявлено 438 случаев заражения, из них 98 человек выздоровели. Под медицинским наблюдением находятся 1984 человека, в том числе 176 в условиях обсерватора.