Главврач Коммунарки: тяжелое течение болезни меньше зависит от возраста

Проценко добавил, что самому молодому пациенту, который был на ИВЛ, 24 года, он был успешно отлучен. Самому молодому, которого не удалось спасти, было 36 лет. Он добавил, что 9-10% от находящихся в больнице - это пациенты, которые находятся в отделении реанимации, каждый второй из них - на ИВЛ.