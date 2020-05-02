Попова объяснила, зачем нужны модельные мыши для вакцины от COVID-19

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 2 мая - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что модельные мыши нужны, чтобы понять, сработает ли вакцина от коронавируса, так как обычные мыши к нему не чувствительны.
"Чтобы создать вакцину, нужно иметь животное, модельное так называемое, животное, которое бы реагировало на тот или иной возбудитель, в данном случае на коронавирус так же, как человек. Тогда можно смотреть: помогает - не помогает, есть развитие или нет ", - сказала она в фильме Наили Аскер-заде "Опасный вирус 4".
Попова объяснила, что обычные мыши оказались не чувствительны к коронавирусу, поэтому на них нельзя проверить работу лекарства. Она добавила, что создание модельных мышей не замедлит сроки создания вакцины.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.