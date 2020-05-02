Попова объяснила, зачем нужны модельные мыши для вакцины от COVID-19

"Чтобы создать вакцину, нужно иметь животное, модельное так называемое, животное, которое бы реагировало на тот или иной возбудитель, в данном случае на коронавирус так же, как человек. Тогда можно смотреть: помогает - не помогает, есть развитие или нет ", - сказала она в фильме Наили Аскер-заде "Опасный вирус 4".