Попова: иммунитет к коронавирусу сейчас есть у небольшой доли россиян

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 2 мая - РИА Новости. Иммунитет к коронавирусу есть у очень небольшой доли россиян, в январе коронавируса в России еще не было, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"В РФ тогда (в январе) коронавируса, именно этого коронавируса, не одного из нескольких десятков, а именно этого, тогда в России и в Москве не было. Это абсолютно доподлинно сегодня доказано тем, что иммунитет у наших сограждан есть в очень небольшой доли от всей популяции", - сказала Попова в фильме Наили Аскер-заде "Опасный вирус 4".
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