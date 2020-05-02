Эксперт: говорить о плато по заболеваемости коронавирусом пока рано

МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Говорить о выходе на плато по заболеваемости коронавирусом пока рано, Говорить о выходе на плато по заболеваемости коронавирусом пока рано, Москва может выйти на него к середине мая, а Россия в целом - только в середине июня, поэтому на майские праздники будет подъем заболеваемости, считает главный врач медицинского центра "Лидер медицины", врач-педиатр, инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков

За последние сутки в России выявили 9623 новых случаев заражения коронавирусом , 5358 из них в Москве.

"Говорить о плато пока рано... Дай бог, в середине мая Москва выйдет на плато, а Россия в целом - только в середине июня", - заявил РИА Новости Тимаков.

Он уточнил, что на майские праздники наблюдается подъем заболеваемости, при этом он был предсказуем, так как люди не соблюдали режим самоизоляции.

"Первую неделю (самоизоляции - ред.) все было в порядке, мы видели это. А потом пошли нарушения. К сожалению, сейчас мы видим итог", - пояснил Тимаков.