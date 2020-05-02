Протоколы для лечения COVID основаны на опыте, заявил Проценко

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 2 мая - РИА Новости. Протоколы для лечения коронавируса в России основаны не на доказательной медицине, а на опыте, в частности, зарубежных коллег из Китая, сообщил главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко.
"Чем плох коронавирус - тем, что отсутствует специфическое лечение. И все протоколы, которые мы сейчас используем, они построены не на доказательной медицине, а на опыте. Опыте наших китайских коллег, которые в этом хаотичном поиске, когда у них был взрыв эпидемии, искали препараты", - сказал Проценко в фильме Наили Аскер-заде "Опасный вирус 4" на телеканале "Россия 1".
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