Глава МВД Молдавии заразился коронавирусом

КИШИНЕВ, 2 мая - РИА Новости. Министр внутренних дел Молдавии Павел Войку сообщил в субботу, что находится дома на самоизоляции, поскольку заразился коронавирусом, он отметил, что госпитализация ему не требуется.
"Чтобы избежать ложной информации в СМИ, хочу подтвердить, что результат моего анализа на COVID-19 оказался положительным. Госпитализация мне не требуется, я нахожусь на самоизоляции, состояние удовлетворительное", - написал Войку на своей странице в Facebook.
Ранее власти Молдавии сообщили о 3980 зарегистрированном случае коронавируса, общее число скончавшихся достигло 122.
Парламент 17 марта ввел режим чрезвычайного положения на 60 дней, в это время полномочия принимать решения в стране получает Национальная комиссия по чрезвычайным ситуациям. Республика приостановила авиасообщение со всеми странами, также закрыты наземные границы. Запрещены массовые культурные и религиозные мероприятия, отменены занятия в учебных заведениях.
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