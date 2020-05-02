В Москве неизвестный разбил стекло и вырвал входную дверь в МФЦ

МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Неизвестный мужчина пытался попасть в центр госуслуг района Зюзино, закрытый на время режима самоизоляции, он вырвал входную дверь и разбил стекла, сообщили РИА Новости в пресс-службе центров госуслуг "Мои Документы".
"Неизвестный мужчина пытался попасть в центр госуслуг района Зюзино, закрытый на время режима самоизоляции. При этом он вел себя крайне агрессивно: разбил стекло и вырвал входную дверь, после чего скрылся", - сообщили в пресс-службе.
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В ведомстве уточнили, что в настоящий момент фактом случившегося занимаются сотрудники полиции, проводится проверка.
С 30 марта и до особого распоряжения центры госуслуг города Москвы временно изменили формат работы в соответствии с указом мэра Москвы. Сотрудники офисов "Мои Документы" ограничили прием посетителей. По предварительной записи можно осуществить только регистрацию отдельных актов гражданского состояния. Для этого в каждом округе столицы открыт дежурный центр. Предварительная запись необходима, чтобы не допустить массового скопления людей в центрах и минимизировать риски распространения коронавирусной инфекции.