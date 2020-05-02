В Москве неизвестный разбил стекло и вырвал входную дверь в МФЦ

МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Неизвестный мужчина пытался попасть в центр госуслуг района Зюзино, закрытый на время режима самоизоляции, он вырвал входную дверь и разбил стекла, сообщили РИА Новости в пресс-службе центров госуслуг "Мои Документы".

"Неизвестный мужчина пытался попасть в центр госуслуг района Зюзино, закрытый на время режима самоизоляции. При этом он вел себя крайне агрессивно: разбил стекло и вырвал входную дверь, после чего скрылся", - сообщили в пресс-службе.