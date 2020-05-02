У части населения не появляется иммунитет к болезням, заявила Попова

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 2 мая - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что у 5-10% населения не появляется иммунитет ни после болезни, ни после прививки.
"Общее знание в эпидемиологии, в иммунологии, в первую очередь, что от 5 до 10% в любой популяции не способны вырабатывать антитела ни после болезни, ни после прививки. После болезни бывает не так часто, но вместе с тем мы знаем, что регистрируются случаи повторного заболевания корью", - сообщила Попова в фильме Наили Аскер-заде "Опасный вирус 4".
По последним данным, в РФ число заболевших коронавирусом выросло до 124 054.
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