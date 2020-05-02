На Урале из-за коронавируса закрыли на карантин перинатальный центр

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 мая – РИА Новости, Ольга Ерачина. Перинатальный центр в Первоуральске Свердловской области закрыли на карантин из-за заболевания сотрудника коронавирусом, сообщили РИА Новости в субботу в оперативном штабе региона по профилактике COVID-19.
"Все медицинские работники регулярно проходят тестирование на коронавирус. Эта мера позволила своевременно выявить один случай заражения у сотрудника перинатального центра в Первоуральске, чьи служебные обязанности не предполагают непосредственного взаимодействия с пациентами. В медучреждении решением Роспотребнадзора введены карантинные меры", - сказали в штабе.
Там также уточнили, что пациентки перенаправляются в перинатальный центр Екатеринбурга.
Всего на данный момент в регионе подтверждено 1016 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 81 случай за последние сутки.
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