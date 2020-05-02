В Мордовии число заболевших COVID-19 увеличилось до 765 человек

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 мая - РИА Новости. Коронавирус подтвержден еще у 37 жителей Мордовии, среди них 11 человек старше 60 лет и семилетний ребенок, всего заболели 765 человек, сообщает оперштаб региона.

Ранее на территории Мордовии было зафиксировано 728 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 3 человека скончались.

"В Мордовии за последние сутки зарегистрировано 37 случаев коронавируса, 17 из них в Саранске . Среди новых подтвержденных случаев 11 у людей старше 60 лет, есть также семилетний ребенок. В нескольких случаях заболевание одновременно подтверждено у членов одной семьи, в одном из них - у молодого мужчины и обоих его пожилых родителей", - говорится в сообщении.

Таким образом, общее количество заболевших коронавирусом в Мордовии составляет 765 человек. Отмечается, что 94 жителя Мордовии уже выздоровели.

"Стационарно получают лечение 704 человека, состояние пациентов в стационаре от тяжёлого до удовлетворительного. 17 пациентов находятся на искусственной вентиляции легких в тяжёлом состоянии, 7 из них с положительным анализом на коронавирус", - отмечается в сообщении.

898 человек получают лечение и наблюдение амбулаторно, 97 человек находятся в обсервационных отделениях.