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2020-05-02T12:25
https://ria.ru/20200502/1570890052.html
В Афганистане при столкновении с талибами погибли пятеро военных
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РИА Новости

В Афганистане при столкновении с талибами погибли пятеро военных

12:25 02.05.2020
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© AP Photo / Rahmat GulВоеннослужащие афганской национальной армии
Военнослужащие афганской национальной армии
© AP Photo / Rahmat Gul
Военнослужащие афганской национальной армии. Архивное фото
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. По меньшей мере пятеро военнослужащих погибли и еще пятеро пострадали в результате боестолкновения с боевиками радикального движения "Талибан" в провинции Балх на севере Афганистана, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на военных.
Представитель 209-го армейского корпуса "Шахин" Мохаммад Ханиф Резайе сообщил СМИ, что бой завязался поздно вечером в пятницу: вооруженные талибы напали на армейский КПП в уезде Заре. По его словам, в ходе битвы военным удалось ликвидировать 15 боевиков. После сражения талибы убежали с места сражения, сейчас обстановка в этом районе снова в норме, уточнил военный.
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Местные жители сообщили каналу, что талибы вскоре могут вернуться. В свою очередь, глава уезда Саифуррахман Рахмани сообщил иные данные о потерях. По его информации, погибли 15 афганских военных и 20 получили ранения. Боевики, подчеркнул Рахмани, нападали на пост с четырех сторон.
В Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения "Талибан", которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города. Также на территории страны усилилось влияние террористической группировки "Исламское государство" (ИГ)*. Национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом.
* Запрещенная в России террористическая группировка.
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