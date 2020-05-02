В Афганистане при столкновении с талибами погибли пятеро военных

Представитель 209-го армейского корпуса "Шахин" Мохаммад Ханиф Резайе сообщил СМИ, что бой завязался поздно вечером в пятницу: вооруженные талибы напали на армейский КПП в уезде Заре. По его словам, в ходе битвы военным удалось ликвидировать 15 боевиков. После сражения талибы убежали с места сражения, сейчас обстановка в этом районе снова в норме, уточнил военный.