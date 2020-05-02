Увеличивать число коек в Москве под COVID-19 невозможно, заявил Собянин

"Мы месяц формировали группировку где-то в 27-28 тысяч коечного фонда, это гигантский объем. Я думаю, что ни в одном городе мира такой мощности не было задействовано. Но дальше расширять мощность этой системы невозможно, потому что оставшиеся клиники продолжают оказывать другие медицинские услуги. За неделю количество занятых коек на 50% выросло по отношению к той неделе", - сказал Собянин в фильме Наили Аскер-заде "Опасный вирус 4".