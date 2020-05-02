Увеличивать число коек в Москве под COVID-19 невозможно, заявил Собянин

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 2 мая - РИА Новости. Расширять мощности медицинских коек в Москве под коронавирус уже невозможно, должны остаться клиники, оказывающие другие медуслуги, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
"Мы месяц формировали группировку где-то в 27-28 тысяч коечного фонда, это гигантский объем. Я думаю, что ни в одном городе мира такой мощности не было задействовано. Но дальше расширять мощность этой системы невозможно, потому что оставшиеся клиники продолжают оказывать другие медицинские услуги. За неделю количество занятых коек на 50% выросло по отношению к той неделе", - сказал Собянин в фильме Наили Аскер-заде "Опасный вирус 4".
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,1 миллиона случаев заражения, свыше 224 тысяч человек скончались. В России общее число заболевших составляет более 124 тысяч человек, всего скончались от болезни 1222 человека, выздоровели 15 013.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.