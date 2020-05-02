В Киргизии два человека умерли от коронавируса

Контрольно-пропускной пункт, установленный на дороге в направлении Бишкека в Киргизии. Архивное фото

Контрольно-пропускной пункт, установленный на дороге в направлении Бишкека в Киргизии

БИШКЕК, 2 мая - РИА Новости. Две новых смерти от Две новых смерти от коронавируса зафиксированы в Киргизии , сообщили РИА Новости в субботу в республиканском штабе по борьбе с COVID-19.

"Второго мая 2020 года в Республиканской инфекционной больнице умерли 2 пациента от коронавируса", - заявил представитель штаба.

По его словам, одна из пациенток - медработник, руководитель группы семейных врачей 1962 года рождения, вторая пациентка - жительница Джалал-Абадской области 1951 года рождения. "У обеих диагностирована двусторонняя пневмония, тяжелое течение болезни, дыхательная недостаточность. Сопутствующие заболевания: сердечная недостаточность, сахарный диабет, полиорганная недостаточность", - заявили в штабе.

Количество инфицированных COVID-19 в Киргизии на сегодняшний день достигло 769 человек, из которых 200 - медработники. Десять человек погибли. Выздоровели - 527 человек.

В связи со вспышкой заболевания в республике введен режим чрезвычайной ситуации. В ряде городов, в том числе в столице, - режим чрезвычайного положения.