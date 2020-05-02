Собянин допустил ужесточение мер по выдаче спецпропусков в Москве

"Самое главное - это все-таки человек, и если у него есть проблемы, заболевания, это возможность оказать этому человеку помощь. Пока система заполняется, она испытывает все большую нагрузку каждый день. В этой ситуации, конечно, никакие послабления мер допускать нельзя", - добавил мэр.