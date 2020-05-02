Число заболевших COVID-19 в Рязанской области превысило тысячу человек

"По информации оперативной рабочей группы правительства Рязанской области, 2 мая в регионе выявлено еще 98 случаев заражения коронавирусной инфекцией.​ С начала пандемии в Рязанском регионе заболевание COVID-19 подтвердилось у 1021 человека", - говорится в сообщении.