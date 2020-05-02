Число заболевших COVID-19 в Рязанской области превысило тысячу человек

БРЯНСК, 2 мая - РИА Новости. Число зараженных коронавирусной инфекцией жителей Рязанской области достигло 1021, после того как за минувшие сутки было выявлено еще 98 новых случаев заражения, сообщает правительство региона.
"По информации оперативной рабочей группы правительства Рязанской области, 2 мая в регионе выявлено еще 98 случаев заражения коронавирусной инфекцией. С начала пандемии в Рязанском регионе заболевание COVID-19 подтвердилось у 1021 человека", - говорится в сообщении.
Отмечается, что еще 55 положительных тестов находятся на подтверждении регионального Роспотребнадзора. Таким образом, вместе с условно зараженными под контролем врачей находятся 1076 человек. Ранее правительство региона сообщало о смерти четырех человек с подтвержденным диагнозом СОVID-19.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,1 миллиона случаев заражения, свыше 224 тысяч человек скончались.
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