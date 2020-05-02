Собянин рассказал, что в его кабинете можно и болеть, и работать

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 2 мая - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что его кабинет приспособлен, чтобы и болеть, и работать.
"Кабинет вполне приспособлен, чтобы и болеть, и работать", - сказал Собянин в фильме Наили Аскер-заде "Опасный вирус 4".
При этом он отметил, что для него просто запереться в кабинете невозможно.
"Город продолжает жить, огромный город. Запереться в каком-то кабинете если, мне точно невозможно, я все равно должен понимать и видеть что происходит. Конечно при этом, стараться максимально выполнять меры по самоизоляции", - сказал Собянин.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,1 миллиона случаев заражения, свыше 224 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф