Мурашко: в России на ИВЛ находятся до 1,3 тысячи пациентов с COVID-19

"Мы знаем про каждого пациента, который находится на искусственной вентиляции легких. Сегодня эта цифра колеблется от тысячи до тысячи трехсот. Те, которые находятся в медицинских организациях на койках реанимации и подключены к аппаратам, протезирующим функцию дыхания, искусственной вентиляции легких", - заявил Мурашко в фильме Наили Аскер-заде "Опасный вирус 4".