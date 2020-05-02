Мурашко: в России на ИВЛ находятся до 1,3 тысячи пациентов с COVID-19

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 2 мая – РИА Новости. От 1 тысячи до 1,3 тысячи россиян, заразившихся коронавирусом, находятся на искусственной вентиляции легких, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
"Мы знаем про каждого пациента, который находится на искусственной вентиляции легких. Сегодня эта цифра колеблется от тысячи до тысячи трехсот. Те, которые находятся в медицинских организациях на койках реанимации и подключены к аппаратам, протезирующим функцию дыхания, искусственной вентиляции легких", - заявил Мурашко в фильме Наили Аскер-заде "Опасный вирус 4".
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,1 миллиона случаев заражения, свыше 224 тысяч человек скончались. В России общее число заболевших составляет более 124 тысяч человек, всего скончались от болезни 1222 человека, выздоровели 15 013.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.