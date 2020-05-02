Число зараженных коронавирусом в Якутии увеличилось на 34

ЯКУТСК, 2 мая – РИА Новости. Анализы у 34 человек за минувшие сутки в Якутии выявили коронавирус, число заболевших выросло с 229 до 263 случаев, сообщает оперативный штаб при правительстве региона.
По данным оперштаба, в субботу больных коронавирусной инфекцией в Якутии стало 263. Выздоровели от этой болезни 36 человек, летальных исхода - четыре.
"В Якутии за сутки зарегистрировано 34 новых случая коронавируса, один пациент выздоровел. Двадцать девять новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Якутске, два - в Нерюнгри, по одному случаю в Вилюйском, Намском и Мегино-Кангаласском улусах. Все заболевшие госпитализируются в инфекционные стационары, круг их контактов устанавливается и вовлекается в режим сдачи анализов.
За сутки всеми лабораториями республики обработано 2070 тестов на коронавирус, в обсерваторах находятся 657 человек. В стационарах четверо больных находятся в крайне тяжелом состоянии.
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