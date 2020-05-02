Выявлен новый возможный способ передачи коронавируса

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Коронавирус способен поражать клетки кишечника и размножаться в них, что говорит о возможности распространения инфекции не только воздушно-капельным путем, говорится в исследовании, опубликованном на портале Eurekalert.
Голландские ученые из Института Хабрехта, Медицинского центра Университета Эразма Роттердамского и Маастрихтского университета проследили воздействие коронавируса на модели клеточной культуры кишечника человека и реакцию клеток. При добавлении к органоидам коронавируса они быстро заражались и число инфицированных клеток увеличивалось.
Как отметили специалисты, на фоне выявления у значительной части пациентов с COVID-19 таких симптомов, как тошнота и диарея, а также обнаружения вирусных частиц в стуле переболевших полученные данные говорят о том, что вирус может распространяться посредством так называемых грязных рук.
Пандемия коронавируса
На первом месте по количеству жертв и заболевших остаются Соединенные Штаты, там действует режим крупного бедствия. В список наиболее подверженных коронавирусу государств также входят Испания, Италия, Франция, Германия и Великобритания.
Россия занимает седьмую строчку по числу заразившихся, обогнав Иран, Китай и Турцию, — более 124 тысяч (большинство из них в Москве). За все время умерли 1222 человека, свыше 15 тысяч поправились. Власти призвали граждан соблюдать все меры предосторожности, в том числе держать дистанцию в общественных местах.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.