Выявлен новый возможный способ передачи коронавируса

Голландские ученые из Института Хабрехта, Медицинского центра Университета Эразма Роттердамского и Маастрихтского университета проследили воздействие коронавируса на модели клеточной культуры кишечника человека и реакцию клеток. При добавлении к органоидам коронавируса они быстро заражались и число инфицированных клеток увеличивалось.

Как отметили специалисты, на фоне выявления у значительной части пациентов с COVID-19 таких симптомов, как тошнота и диарея, а также обнаружения вирусных частиц в стуле переболевших полученные данные говорят о том, что вирус может распространяться посредством так называемых грязных рук.