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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-02T15:33
https://ria.ru/20200502/1570889549.html
Выявлен новый возможный способ передачи коронавируса
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/1e/1570826974_0:0:2605:1465_1036x0_80_0_0_c53488e1300de077e1a8fd15603f0454.jpg
РИА Новости

Выявлен новый возможный способ передачи коронавируса

12:13 02.05.2020 (обновлено: 15:33 02.05.2020)
900993
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедик карантинного центра в Коммунарке
Медик карантинного центра в Коммунарке
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Коронавирус способен поражать клетки кишечника и размножаться в них, что говорит о возможности распространения инфекции не только воздушно-капельным путем, говорится в исследовании, опубликованном на портале Eurekalert.
Голландские ученые из Института Хабрехта, Медицинского центра Университета Эразма Роттердамского и Маастрихтского университета проследили воздействие коронавируса на модели клеточной культуры кишечника человека и реакцию клеток. При добавлении к органоидам коронавируса они быстро заражались и число инфицированных клеток увеличивалось.
Как отметили специалисты, на фоне выявления у значительной части пациентов с COVID-19 таких симптомов, как тошнота и диарея, а также обнаружения вирусных частиц в стуле переболевших полученные данные говорят о том, что вирус может распространяться посредством так называемых грязных рук.
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Пандемия коронавируса

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,1 миллиона случаев заражения, свыше 224 тысяч человек скончались.
На первом месте по количеству жертв и заболевших остаются Соединенные Штаты, там действует режим крупного бедствия. В список наиболее подверженных коронавирусу государств также входят Испания, Италия, Франция, Германия и Великобритания.
Россия занимает седьмую строчку по числу заразившихся, обогнав Иран, Китай и Турцию, — более 124 тысяч (большинство из них в Москве). За все время умерли 1222 человека, свыше 15 тысяч поправились. Власти призвали граждан соблюдать все меры предосторожности, в том числе держать дистанцию в общественных местах.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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2 мая, 12:34
Stan Popovsky
1761632294
Я всегда знал, что нельзя питаться тем, чем нас кормят сми и правительство.
2 мая, 12:39
Сергей Потапов
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