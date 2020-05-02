Число госпитализаций с COVID-19 в Москве составляет около 1700 в день

МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Число госпитализаций с коронавирусом в Число госпитализаций с коронавирусом в Москве остается на прежнем уровне – около 1700 пациентов в день, а направляемых в КТ-центры для проведения диагностики - на уровне 3,5 – 4 тысяч в сутки, сообщает столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

"Количество подтвержденных тестов на коронавирус в последние дни увеличивается и за прошедшие сутки составило 5358. При этом число госпитализаций остается на прежнем уровне – около 1700 пациентов в день. Число пациентов, направляемых в КТ-центры для проведения диагностики, также остается на уровне 3,5 – 4 тысяч в сутки", - говорится в сообщении.

Отмечается, что такая тенденция свидетельствует о том, что Москве удается снизить риск распространения инфекции и не допустить тяжелых последствий вируса у пациентов.

"Беспрецедентные меры по расширению тестирований позволяют выявлять все больше бессимптомных носителей, вовремя изолировать их, тем самым обеспечив безопасность для окружающих. Отсутствие роста госпитализаций говорит о том, что у большинства москвичей вирус удается обнаружить на ранних стадиях и не допустить ухудшения состояния", - дополняется в сообщении.