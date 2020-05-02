Нельзя исключить ни один из путей передачи коронавируса, заявила Попова

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 2 мая - РИА Новости. Невозможно исключить ни один из путей передачи коронавируса, процесс передачи вируса через продукты дискуссионный, заявила глава Анна Попова Невозможно исключить ни один из путей передачи коронавируса, процесс передачи вируса через продукты дискуссионный, заявила глава Роспотребнадзора

"Невозможно исключить ни один из путей передачи. Ну, во-первых, это, конечно же, воздушно-капельный путь - человек чихает, кашляет, и вирус выделяется с мелкими капельками в воздух. Мы вдохнули, мы были рядом. Он передается контактным путем, то есть это через грязные предметы, через грязную посуду. Она может быть видимо чистая, но если чуть раньше пользовался ею человек, который болен коронавирусом, или даже носит коронавирус, посуда была плохо обработана, просто ополоснули, то этого недостаточно", - рассказала Попова в фильме Наили Аскер-заде "Опасный вирус 4".

То же самое, добавила она, с передачей вируса через поверхности. "Почему мы говорим, надо протирать, наши гаджеты - дай я позвоню - пожалуйста, ручку дай - пожалуйста, карандаш - пожалуйста. Вот этот контакт. И потом, конечно же, лицо, ну не трогайте лицо руками", - подчеркнула главный санитарный врач.

"С продуктами питания или с водой - вопрос дискутабельный, но вместе с тем абсолютно исключить этот путь сегодня никто из коллег не берется", - отметила она.

Масштабных исследований по поводу того, как долго вирус живет на бумаге или других поверхностях, "еще предстоит подождать", добавила она. "Но то, что вирус на предметах сохраняется достаточно долго, до 72 часов, как говорят наши коллеги, которые проводили эти исследования, пока мы принимаем это как нужное нам знание. В домашних бытовых условиях избавиться о вируса можно чем-то горячим, или что-то мы кипятим, проглаживание - давно известный способ", - рассказала Попова.

По последним данным, в РФ число заболевших коронавирусом выросло до 124 054.