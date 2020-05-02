Врач оценил препараты, применяемые для лечения COVID-19

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Врач-реаниматолог одной из больниц в Гамбурге в интервью "Московскому комсомольцу" оценил эффективность некоторых препаратов, применяемых при лечении коронавирусной инфекции.
По его словам, такие лекарства, как хлорохин, ремдисвир, препараты против ВИЧ и стероиды, используются без каких-либо доказательств их пользы.
"Они применяются потому, что у них имеется сертификат на использование при лечении других заболеваний, а также поскольку есть догадки на тему того, что они могут помочь, так как являются противовирусными препаратами", — объяснил медик.
Пандемия COVID-19 охватила большинство стран мира. По данным ВОЗ, вирусом заразились более 3,1 миллиона человек. Из них около 218 тысяч умерли, порядка миллиона вылечились.
На первом месте по количеству жертв и заболевших остаются Соединенные Штаты, там действует режим крупного бедствия. В список наиболее подверженных коронавирусу государств также входят Испания, Италия, Франция, Германия и Великобритания.
Россия занимает седьмую строчку по числу заразившихся, обогнав Иран, Китай и Турцию, — более 124 тысяч (большинство из них в Москве). За все время умерли 1222 человека, свыше 15 тысяч поправились. Власти призвали граждан соблюдать все меры предосторожности, в том числе держать дистанцию в общественных местах.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.