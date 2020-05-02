Мэра Черкасс вызвали на допрос из-за решения досрочно ослабить карантин

КИЕВ, 2 мая - РИА Новости. Мэр украинских Черкасс Анатолий Бондаренко заявил, что его в понедельник вызывают на допрос в полицию в качестве свидетеля по делу о досрочном ослаблении карантина из-за пандемии коронавируса COVID-19.