В Нижегородской области выявили 320 случаев заражения коронавирусом

"По состоянию на 2 мая в Нижегородской области подтверждено еще 320 случаев заражения коронавирусной инфекцией. В регионе верифицированы пробы на коронавирус у 2443 человек, 326 человек выздоровели и выписаны. Всего протестированы 84 942 человека", - говорится в сообщении.