В Нижегородской области выявили 320 случаев заражения коронавирусом

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 мая - РИА Новости. Коронавирус подтвержден еще у 320 жителей Нижегородской области, общее количество заболевших составляет 2443 человека, с начала пандемии выздоровели 228 человек, сообщает пресс-служба правительства региона.
Ранее на территории Нижегородской области было зафиксировано 2123 случая заражения коронавирусной инфекцией, 291 излечившийся пациент был выписаны из больницы, 14 человек скончались.
"По состоянию на 2 мая в Нижегородской области подтверждено еще 320 случаев заражения коронавирусной инфекцией. В регионе верифицированы пробы на коронавирус у 2443 человек, 326 человек выздоровели и выписаны. Всего протестированы 84 942 человека", - говорится в сообщении.
Губернатор Глеб Никитин подчеркнул, что прирост количества заражений напрямую связан с уровнем самоизоляции. "Чем хуже был уровень самоизоляции в прошлом, тем больший рост мы видим сегодня. К сожалению, мы видим, что образуются очаги заболевания: в Дивееве, Павлове, Починках. Причина одна - нарушение правил самоизоляции. Много людей приезжало в эти населенные пункты из других регионов, многие пренебрегали нормами безопасности. Любые случаи пренебрежения санитарно-эпидемиологическими правилами оборачиваются печальной статистикой", - цитирует пресс-служба слова Никитина.
Он подчеркнул, что только самодисциплина способна переломить негативные тенденции.
На данный момент 3684 человека в Нижегородской области находятся под наблюдением врачей, 13 из них предоставлена возможность самоизолироваться в обсерваторе.
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