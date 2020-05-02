Турбазы на Байкале не будут работать из-за угрозы заражения коронавирусом

"Деятельность подобных организаций и индивидуальных предпринимателей, предоставляющих места для временного проживания, не допускается", - говорится в сообщении.

Право проживания на базах отдыха и в гостиницах туристических зон сохранено только для людей, находящихся в служебных поездках, и только при наличии у них подтверждающих документов.