Общежитие в Красноярске закрыли на карантин из-за COVID-19

КРАСНОЯРСК, 2 мая - РИА Новости. Красноярское общежитие закрыли на карантин из-за обнаружения жильцов с коронавирусом, сообщается на сайте мэрии города.

По данным управления Роспотребнадзоа по краю, в регионе на субботу зарегистрировано 764 случая COVID-19 в 41 территории. За последние сутки зарегистрированы 50 случаев заболевания. Темп прироста составил 7%.