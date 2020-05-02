Общежитие в Красноярске закрыли на карантин из-за COVID-19

КРАСНОЯРСК, 2 мая - РИА Новости. Красноярское общежитие закрыли на карантин из-за обнаружения жильцов с коронавирусом, сообщается на сайте мэрии города.
"В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории города Красноярска вводятся ограничительные мероприятия (карантин) в многоквартирном жилом доме (с расположением жилых помещений по коридорному типу) и придомовой территории по адресу: г. Красноярск, ул. Краснопресненская, д. 31, с 1 мая и до особого распоряжения", - говорится в сообщении.
В мэрии сообщили, что на данный момент люди обеспечены всем необходимым, далее будет организована доставка. В региональном главке Роспотребнадзора сообщили, что в доме фактически проживает 42 человека. В здании было лабораторно подтверждено 19 случаев заболевания коронавирусом, в том числе 15 человек госпитализированы. Соблюдение карантинных мероприятий контролирует полиция.
По данным управления Роспотребнадзоа по краю, в регионе на субботу зарегистрировано 764 случая COVID-19 в 41 территории. За последние сутки зарегистрированы 50 случаев заболевания. Темп прироста составил 7%.
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