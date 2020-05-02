В Ростовской области более ста человек выздоровели от коронавируса

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 мая - РИА Новости. Более 100 человек выздоровели от коронавируса в Ростовской области за весь период эпидемии, общее число заболевших превышает 1,1 тысячи человек, сообщает правительство региона.
По данным Роспотребнадзора, за последние сутки число подтвержденных больных коронавирусом увеличилось в Ростовской области на 80 и по состоянию на 2 мая достигло 1106 человек.
"Выздоровел 101 пациент", - говорится в сообщении. Девять человек умерли, в тяжелом состоянии находятся 12 человек.
Под медицинским наблюдением - почти 6,4 тысячи человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,1 миллиона случаев заражения, свыше 224 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф