В Ростовской области более ста человек выздоровели от коронавируса

В России за сутки 1333 человека выздоровели после коронавируса

В России за сутки 1333 человека выздоровели после коронавируса

"Выздоровел 101 пациент", - говорится в сообщении. Девять человек умерли, в тяжелом состоянии находятся 12 человек.