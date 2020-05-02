Число зараженных коронавирусом в Приднестровье возросло до 495

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ТИРАСПОЛЬ, 2 мая - РИА Новости. Еще 27 заболевших коронавирусом выявлены в Еще 27 заболевших коронавирусом выявлены в Приднестровье , общее число инфицированных достигло 495, сообщил оперативный штаб по COVID-19.

"В лабораториях Тирасполя и Кишинёва были отработаны остававшиеся на доисследовании пробы. Из них 27 показали положительный результат", - говорится в сообщении.

Оперштаб проинформировал, что "всего на сегодняшний день лечение от коронавируса на территории ПМР проходят 387 пациентов с подтверждённым диагнозом, из них 24 несовершеннолетних". "Одна женщина находится в больнице Кишинёва. Пневмония у 218 человек. В реанимации – 6 пациентов, к аппаратам искусственной вентиляции лёгких подключены трое", - отмечается в сообщении.

Добавляется, что с подозрением на COVID-19 в лечебных учреждениях Приднестровья находятся 144 человека (в их числе 8 детей и подростков в возрасте до 18 лет).

По данным оперштаба, всего коронавирус лабораторно подтвержден у 495 приднестровцев, 22 человека скончались, 85 пациентов выздоровели.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире зафиксировано более 3,1 миллиона случаев заражения, свыше 224 тысяч человек скончались.

Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.