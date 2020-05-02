Минздрав считает, что ситуация с COVID-19 пока не стабилизировалась

МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Оснований считать, что ситуация с коронавирусом в России стабилизировалась, пока нет, поэтому пренебрегать правилами безопасности нельзя, сообщила пресс-служба Оснований считать, что ситуация с коронавирусом в России стабилизировалась, пока нет, поэтому пренебрегать правилами безопасности нельзя, сообщила пресс-служба Минздрава России.

"В настоящее время нет оснований считать, что ситуация стабилизировалась и можно пренебречь правилами безопасности", - говорится в сообщении.

В Минздраве отметили, что вирус продолжает активно распространяться и сохраняется высокая вероятность заражения.

Рост числа новых случаев заболевания в России может быть следствием нарушения режима самоизоляции, подчеркнули в пресс-службе.

"В настоящее время основной и наиболее эффективной мерой по предотвращению дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции является строгое соблюдение режима самоизоляции", - сказал заместитель директора НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава России Владимир Чуланов, слова которого приводятся в сообщении.