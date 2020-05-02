Минздрав считает, что ситуация с COVID-19 пока не стабилизировалась

МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Оснований считать, что ситуация с коронавирусом в России стабилизировалась, пока нет, поэтому пренебрегать правилами безопасности нельзя, сообщила пресс-служба Минздрава России.
"В настоящее время нет оснований считать, что ситуация стабилизировалась и можно пренебречь правилами безопасности", - говорится в сообщении.
В Минздраве отметили, что вирус продолжает активно распространяться и сохраняется высокая вероятность заражения.
Рост числа новых случаев заболевания в России может быть следствием нарушения режима самоизоляции, подчеркнули в пресс-службе.
"В настоящее время основной и наиболее эффективной мерой по предотвращению дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции является строгое соблюдение режима самоизоляции", - сказал заместитель директора НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава России Владимир Чуланов, слова которого приводятся в сообщении.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.