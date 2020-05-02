Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-02T12:07
https://ria.ru/20200502/1570888655.html
Оперштаб объяснил резкий рост числа зараженных коронавирусом в Москве
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570022227_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_60bbe2b74354518aa3e680b2876b9376.jpg
РИА Новости

Оперштаб объяснил резкий рост числа зараженных коронавирусом в Москве

11:50 02.05.2020 (обновлено: 12:07 02.05.2020)
338749
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкАвтомобили скорой помощи у здания ФМБА в Химках
Автомобили скорой помощи у здания ФМБА в Химках
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве объяснил рост числа заболевших COVID в столице увеличением количества референс-центров, подтверждающих положительные результаты на коронавирус.
Отмечается, что количество проводимых в Москве лабораторных исследований на COVID-19 увеличилось в 2 раза, а к проведению исследований за прошедшие месяцы присоединились городские, федеральные и частные лаборатории. Силами всех лабораторий проводится более 40 тысяч анализов в день.
Также отмечается, что в Москве выросло число референс-центров, подтверждающих положительные результаты на коронавирус.
"Девять городских и четыре частные лаборатории стали самостоятельно верифицировать результаты исследований на коронавирус. Раньше подтвержденные анализы направлялись в один референс-центр для проверки, что замедляло скорость обработки анализов. Сегодня таких центров в Москве стало 14. Скорость подтверждения положительных результатов увеличилась в несколько раз, чем и обосновано увеличение роста заболевших", - говорится в сообщении.
Лаборатория для тестирования на коронавирус
2 мая, 11:41Распространение нового коронавируса
В Москве выявили 5358 новых случаев заражения коронавирусом
Кроме того, отмечается, что на прошлой неделе в столице начали проводить экспресс-тесты на иммуноглобулин, проверяющий наличие антител к вирусу в организме.
"С 25 апреля в Москве было сделано более 175 тысяч таких экспресс-тестов. Причем этими тестами были охвачены пациенты поликлиник и больниц Москвы, включая некоронавирусные стационары. У пациентов с положительным результатом (то есть потенциально инфицированных) дополнительно брался мазок для проведения ПЦР-диагностики. Это позволило быстро выявлять бессимптомных заболевших и вовремя принять меры. Количество пациентов без признаков заболевания растет и сегодня составляет около 50%", - говорится в сообщении.
Также, как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, в Москве удалось почти в 2 раза увеличить выявляемость коронавиурса. По этому показателю Москва вышла в мировые лидеры.
"Это позволяет на ранних стадиях купировать распространение инфекции и своевременно оказывать помощь пациентам", - отметили в штабе.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
11167275231332
Распространение нового коронавирусаСергей СобянинКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Москва
Популярные комментарии
Очереди в метро совершенно ни при чем, ага. А новые скоростные тесты завезли в одну Москву.
2 мая, 12:20
AAA A
1271100026
Зачем врать. Я потеряла работу 20 марта. Платила налоги не малые и теперь не могу получить эти 12 000. Мне отказано, только потому, что нет прописки. Я прописана в деревне, а живем с мужем в городе. Получается, если у меня нет жилья, но я плачу налоги, мне ничего не полагается. Если у меня нет детей, мне ничего не полагается. Кому и так не очень живётся, тот остаётся ещё более нищим. У кого все есть, тому помощь. Я не понимаю, в этой стране, чтобы получить хоть какую-то помощь, нужно быть инвалидом, ветераном или многодетной? Я с 14 лет работаю. С 18 лет официально и плачу налоги и ни копейки от государства. Даже сейчас отказ. Где я возьму эту прописку? Я гражданка РФ.
2 мая, 19:38
Маруся Есютина
820325012
Рекомендуем
Эсминцы ВМС США Портер, Дональд Кук и Франклин Рузвельт и британский фрегат Кент во время учений в Баренцевом море. 5 мая 2020
"Это только начало": зачем эсминцы ВМС США вторглись в Баренцево море
Красная площадь в Москве
Временные ограничения в Москве продлили до 31 мая
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин назвал "реальное число" заразившихся коронавирусом
Военнослужащий во время учений
На Западе окончательно разоблачили все преступления России
Прохожие в защитных масках на улице Кузнецкий мост в Москве
Собянин предложил ужесточить требования для передвижения по Москве
Врач смотрит показания аппарата компьютерной томографии во время обследования пациента в госпитале для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 в центре МГУ имени М. В. Ломоносова
Минздрав дал прогноз активного распространения коронавируса
Проверка наличия цифровых пропусков в районе Ново-Иерусалимского монастыря в Подмосковье
В Подмосковье продлили режим самоизоляции до 31 мая
Роспотребнадзор предложил снимать ограничения в три этапа
Попова назвала три этапа снятия ограничений из-за коронавируса
Дмитрий Босов
"Известия" рассказали о расследовании смерти миллиардера Босова
Главный врач городской поликлиники № 180 Юлия Сергеева
Главврач московской поликлиники умерла от коронавируса
Здание Министерства иностранных дел Республики Беларусь
МИД Белоруссии лишил аккредитации съемочную группу Первого канала
Эсминцы ВМС США Портер, Дональд Кук и Франклин Рузвельт и британский фрегат Кент во время учений в Баренцевом море. 5 мая 2020
США показали корабли НАТО около российской границы
Президент РФ Владимир Путин во время онлайн-встречи с участниками общероссийской акции взаимопомощи МыВместе
Путин изучит рекомендации по снятию режима самоизоляции
Заместитель директора НМИЦ ССХ имени А. Н. Бакулева, доктор медицинских наук Елена Голухова перед входом в красную зону в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией
Вирусолог оценил риск заражения коронавирусом дома
Липецк
Власти объяснили слова главы Липецкой области о "разгоне людей"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:23В Иране один человек погиб и шесть пострадали из-за землетрясения
01:14В Праге объяснили усиление мер безопасности в дипмиссии в Москве
01:12Китайские медики обнаружили коронавирус в семени мужчин
00:59"Ъ": в Москве арестован банкир Олег Власов
00:54Экс-директор ФБР Коми недоволен отказом от преследования Флинна
00:47Генсек НАТО поддержал инициатора сноса памятника Коневу в Праге
00:36 В Чили зафиксировали рекордное число заразившихся COVID-19
00:31В Подмосковье приостановили посещение образовательных учреждений
00:24Вирусолог рассказал о часто забываемом пути заражения коронавирусом
00:23Европа виртуально отметит 75-летие освобождения от нацизма
23:58В Иране произошло землетрясение магнитудой 5,1
23:55Британец пережил коронавирус, сепсис, остановку сердца и два инсульта
23:55В Польше отменили президентские выборы из-за COVID-19
23:53Министр обороны Хорватии подал в отставку после гибели двух пилотов
23:40В США число жертв коронавируса превысило 75 тысяч человек
23:38Трамп назвал вручение "Пулитцера" NYT за статьи о России позором
23:38В Подмосковье продлили режим самоизоляции до 31 мая
23:35Брижит Бардо предстанет перед судом во Франции за расистские высказывания
23:32В Волгоградской области в цеху цементного завода обрушился потолок
23:30Освещавшая митинг во Владикавказе журналистка заразилась COVID-19
Лента новостейМолния