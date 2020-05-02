Оперштаб объяснил резкий рост числа зараженных коронавирусом в Москве

МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве объяснил рост числа заболевших COVID в столице увеличением количества референс-центров, подтверждающих положительные результаты на коронавирус.

Отмечается, что количество проводимых в Москве лабораторных исследований на COVID-19 увеличилось в 2 раза, а к проведению исследований за прошедшие месяцы присоединились городские, федеральные и частные лаборатории. Силами всех лабораторий проводится более 40 тысяч анализов в день.

Также отмечается, что в Москве выросло число референс-центров, подтверждающих положительные результаты на коронавирус.

"Девять городских и четыре частные лаборатории стали самостоятельно верифицировать результаты исследований на коронавирус. Раньше подтвержденные анализы направлялись в один референс-центр для проверки, что замедляло скорость обработки анализов. Сегодня таких центров в Москве стало 14. Скорость подтверждения положительных результатов увеличилась в несколько раз, чем и обосновано увеличение роста заболевших", - говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что на прошлой неделе в столице начали проводить экспресс-тесты на иммуноглобулин, проверяющий наличие антител к вирусу в организме.

"С 25 апреля в Москве было сделано более 175 тысяч таких экспресс-тестов. Причем этими тестами были охвачены пациенты поликлиник и больниц Москвы, включая некоронавирусные стационары. У пациентов с положительным результатом (то есть потенциально инфицированных) дополнительно брался мазок для проведения ПЦР-диагностики. Это позволило быстро выявлять бессимптомных заболевших и вовремя принять меры. Количество пациентов без признаков заболевания растет и сегодня составляет около 50%", - говорится в сообщении.

Также, как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин , в Москве удалось почти в 2 раза увеличить выявляемость коронавиурса. По этому показателю Москва вышла в мировые лидеры.

"Это позволяет на ранних стадиях купировать распространение инфекции и своевременно оказывать помощь пациентам", - отметили в штабе.