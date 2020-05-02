Число зараженных COVID-19 в Брянской превысило 1000 человек

БРЯНСК, 2 мая - РИА Новости. Число зараженных коронавирусной инфекцией жителей Число зараженных коронавирусной инфекцией жителей Брянской области достигло 1062, после того как за минувшие сутки были подтверждены 73 новых случая заражения, сообщает правительство региона.

"По информации оперативной рабочей группы правительства Брянской области, 2 мая в регионе выявлено еще 73 случая заражения коронавирусной инфекцией. С начала пандемии в регионе заболевание COVID-19 подтвердилось у 1062 человек", - говорится в сообщении.

На областной центр приходятся 510 случаев заболевания, в закрытом на карантин городе Сельцо COVID-19 выявлен у 118 человек.

За все время пандемии в регионе скончалось девять пациентов с коронавирусной инфекцией. Отмечается, что у пациентов были тяжелые хронические заболевания, которые в сочетании с COVID-19 привели к необратимым последствиям. Сообщается также о 261 выздоровевшем. Проведено более 15,4 тысячи исследований на наличие коронавирусной инфекции.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,1 миллиона случаев заражения, свыше 224 тысяч человек скончались.