Меркель: вакцины от COVID-19, которые создадут в ЕС, будут доступны всем

БЕРЛИН, 2 мая - РИА Новости. Вакцины от коронавируса, которые собираются разрабатывать в ЕС, будут доступны во всем мире, заявила в субботу канцлер ФРГ Ангела Меркель, ее заявление размещено на сайте правительства ФРГ.
Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель и другие лидеры ЕС призвали начать сбор средств в размере 7,5 миллиарда евро для разработки вакцин и лекарств от коронавируса, об этом они заявили в статье для субботнего выпуска газеты Frankfurter Allgemeinen Zeitung. В понедельник, 4 мая по приглашению Еврокомиссии состоится конференция стран-доноров по тематике борьбы с коронавирусом, Меркель принимает в ней участие, сообщили ранее в кабмине ФРГ.
Речь идет о том, "как мы разрабатываем вакцины, лекарства и хорошие диагностические возможности для всех людей во всем мире", заявила Меркель в субботу. Она отметила, что Германия "берет на себя эту ответственность".
По словам Меркель, на разработку вакцины по-прежнему не хватает около восьми миллиардов евро. Германия "внесет значительный финансовый вклад" в эту работу, подчеркнула она. Канцлер прямо приветствовала тот факт, что в данной деятельности заняты не только правительственные структуры, но и частные фонды, производители вакцин и лекарств, а также профильные альянсы CEPI и GAVI. Германия также намерена "тесно сотрудничать с ВОЗ, которая играет ключевую роль в этом вопросе", добавила Меркель.
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