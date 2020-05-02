В Калининграде прокомментировали видео медсестры об условиях лечения

КАЛИНИНГРАД, 2 мая - РИА Новости. Калининградские власти рассказали об условиях, в которых проходят лечение в стационаре заболевшие коронавирусом, после того как медицинская сестра, у которой подтвердился COVID-19, опубликовала видеозапись, на которой показала больничную палату для пациентов с бессимптомным течением болезни.

Медсестра областной больницы рассказала, что получила положительный тест на коронавирус, ее привезли в Центральную городскую клиническую больницу (ЦГКБ) Калининграда . Заболевание у нее проходит бессимптомно. По словам женщины, ее положили в "чистое" неврологическое отделение на две недели в палату на четверых. По словам пациентки, выходить из палаты запретили. В самой палате нет душа, есть только раковина и санитарный стул. Женщина эмоционально просила на видеозаписи разобраться с вопросом содержания пациентов. Ролик распространился по соцсетям и пабликам в интернете.

"Много шума видео наделало. Но там все несколько не так... На седьмом этаже ЦГКБ размещаются пациенты с положительным тестом, но без симптомов заболевания, в том числе и указанная пациентка. На этом этаже выход из палат разрешен в сопровождении медперсонала. Поэтому нельзя говорить о том, что пациенты находятся в палатах в полнейшей изоляции на период пребывания в больнице", - сообщили журналистам в оперштабе по контролю за коронавирусной инфекцией.

В оперштабе пояснили, что ЦГКБ в настоящее время полностью перепрофилирована на прием пациентов с коронавирусом и пневмониями, все больные распределены по этажам по степени тяжести COVID-19 в соответствии с требованиями Роспотребнадзора

"Те пациенты, у кого есть пневмония и нет COVID-19, лежат в другом отделении на другом этаже. На седьмом этаже лежат "бессимптомники", но с подтвержденным коронавирусом. Выходить им можно, туалет и душ у них на этаже. Такие санитарные стулья стоят в каждой палате для маломобильных пациентов, это нормальная практика", - добавили в оперативном штабе.