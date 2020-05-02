В Улан-Удэ несколько сотрудников авиазавода заболели коронавирусом

КРАСНОЯРСК, 2 мая - РИА Новости. Несколько сотрудников Улан-Удэнского авиационного завода (У-УАЗ, входит в госкорпорацию "Ростех") заболели коронавирусной инфекцией, и в связи с этим часть коллектива изолирована от остальных работников, сообщается на официальной странице предприятия в социальной сети "ВКонтакте".
По информации республиканского главка Роспотребнадзора, в Бурятии 2 мая 2020 года зарегистрировано 355 (30 за сутки) лабораторно подтвержденных в установленном порядке случаев заражения COVID-19.
"Не обошла болезнь стороной и работников нашего многотысячного предприятия. В нескольких подразделениях есть заболевшие. Чтобы минимизировать риски, в качестве превентивной меры после выявления каждого случая изолированы коллективы, которые работали в непосредственной близости. Кроме плановых санитарных мер проводится дополнительная дезинфекция. Мы стараемся не допустить инфекцию на завод", - говорится в сообщении, не уточняя числа заболевших.
Управляющий директор АО "У-УАЗ" Леонид Белых призвал сотрудников соблюдать правила безопасности и беречь себя и окружающих.
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