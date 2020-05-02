В Улан-Удэ несколько сотрудников авиазавода заболели коронавирусом

"Не обошла болезнь стороной и работников нашего многотысячного предприятия. В нескольких подразделениях есть заболевшие. Чтобы минимизировать риски, в качестве превентивной меры после выявления каждого случая изолированы коллективы, которые работали в непосредственной близости. Кроме плановых санитарных мер проводится дополнительная дезинфекция. Мы стараемся не допустить инфекцию на завод", - говорится в сообщении, не уточняя числа заболевших.